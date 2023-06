POZZUOLI/ Oltre 40 terremoti in soli 7 giorni: domenica la scossa più forte

POZZUOLI – In soli 7 giorni ben 47 terremoti. Sono quelli registrati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano durante la scorsa settimana nell’area dei Campi Flegrei. La scossa più forte risale a domenica: di magnitudo 3,6, il sisma si è verificato alle 8:44 del mattino ed è stato preceduto da un altro terremoto di magnitudo 1,6, registrato nell’area di Pisciarelli. Per Mauro Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, non vi sono dubbi: è un fenomeno analogo a quello del 29 marzo 2022. Così come spiegato all’Ansa, Di Vito ha sottolineato infatti che il sisma di domenica «è equivalente a quello del marzo 2022 e in linea con la fase intensa di deformazione del suolo in corso, anche se non ai livelli di quella osservata nel periodo compreso fra il 1982 e il 1984». Fenomeni tellurici legati al bradisismo e al sollevamento del suolo. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di ieri: il sisma, preceduto da un boato, ha avuto una magnitudo di 2.9 e si è verificato alle 17.39 a una profondità di tre chilometri.

LE DEFORMAZIONI DEL SUOLO – Da gennaio 2023 il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 15±3 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione GPS di RITE – così come illustrato nel bollettino dell’INGV – è di circa 103.5 cm a partire da gennaio 2011. Nelle ultime settimane sembra registrarsi una riduzione della velocità del sollevamento, il cui reale andamento potrà essere valutato con i dati delle prossime settimane.