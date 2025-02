CRAL TLC Comprensorio Olivetti di Pozzuoli: un mondo di sconti riservati ai soci

POZZUOLI – Il CRAL TLC Comprensorio Olivetti è un’associazione avente per oggetto principale la promozione e la realizzazione di attività prevalentemente non commerciali finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero e degli interessi sociali e culturali degli associati onde contribuire ad accrescerne il benessere. Il successo della nostra attività risiede nell’impegno a sottoscrivere convenzioni a valore aggiunto mirate alla fornitura di beni/servizi di qualità e a condizioni economiche vantaggiose con partner anche “testati” personalmente dai nostri associati: infatti, siamo fermamente convinti che i suggerimenti e le proposte dei nostri associati tornano utili sia per migliorare il servizio che intendiamo offrire, sia per dare a tutti la possibilità di conseguire una serie di vantaggi effettivi, sia in termini economici che pratici.

LE CONVENZIONI – Particolarmente in tutta l’area Flegrea, ma anche nel resto della regione, abbiamo centinaia di fornitori in convenzione con noi che applicano scontistiche ai nostri associati. Le più utilizzate sono sicuramente quelle relative ai biglietti cinema, teatri, eventi sul territorio come mostre stabili e periodiche, palestre, piscine, ristoranti, gommisti, studi medici negozi e ,nel periodo estivo ,lidi, strutture turistiche ,campi estivi e servizio di biglietteria isole. Di seguito solo alcune di queste tra le 500 e più disponibili ai soci:

Edenlandia, Zoo di Napoli, Space Cinema – Uci Cinema – Stella Film, Cinema Napoli, Pizzerie Errico Porzio, Wellness Power Club, Play Off Wellness Village, Grimaldi Lines, Terme di Agnano, Stufe di Nerone, Punta Pennadio, Lost Paradise, CIM-Centro Ippico Montenuovo, Scuola De Santis, Toys Center, Università Uni Pegaso, Unipol assicurazioni – Generali assicurazioni – Zurich assicurazioni e tutti i parchi divertimento italiani. Inoltre, essendo associati ad ASSO CRAL ITALIA usufruiamo di tutte le convenzioni che sono pubblicate anche sul sito: www.assocral.org. Con scontistiche in tutta Italia

I CANALI – Tutte le iniziative, le novità e le promozioni per i ns. associati sono divulgate con:

• il sito web www.craltlc.it

• Facebook www.fb.com/craltlc

• Twitter www.twitter.com/CRALTLC

• e-mail : [email protected]

• Whatsapp (previa autorizzazione del socio)

• Telegram https://t.me/craltlc

LA QUOTA – La quota annuale per associarsi e’ di soli 30,00 € .Per maggiori informazioni contattaci al nostro numero fisso 08118757765 dal lunedì al venerdì 8,30-15,30, via e-mail all’indirizzo [email protected], o sulle nostre pagine Facebook ed Instagram.

Sede Operativa: viale Campi Flegrei, 34 – 80078 Pozzuoli