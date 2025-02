A Pozzuoli si vota il bilancio: poi sarà rimpasto di Giunta

POZZUOLI – Si vota il bilancio domani a Pozzuoli. Alle 10:00, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di Via Tito Livio al Rione Toiano, è stato convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria. Sono sedici i punti all’ordine del giorno: tra questi il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 integrato nel DUP 2025-2027; il Programma Triennale delle opere pubbliche 2025/2027; il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027; l’approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e il riconoscimento di dieci voci di debito fuori bilancio.

LA NUOVA GIUNTA – Dopo l’approvazione del bilancio, il sindaco Manzoni varerà la nuova Giunta comunale. In uscita ci sono gli assessori Giacomo Bandiera (urbanistica) e Anna Maria Attore (Ambiente), entrano al loro posto dal Partito Democratico Salvatore Caiazzo, a cui dovrebbe andare la delega agli spettacoli oggi del vice sindaco Filippo Monaco; e Paolo Ismeno a cui andrà il bilancio. Il terzo assessore (urbanistica), per rispetto delle quote rosa, sarà una donna il cui nome sarà fatto dal gruppo “Pozzuoli al centro”.