POZZUOLI/ La denuncia: «Al passaggio dei treni nella nuova galleria della Cumana trema tutto»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera, volevo comunicare una problematica che da alcuni giorni sta affliggendo i residenti di Via Vecchia San Gennaro, ovvero il transito del treno della Ferrovia Cumana all’interno della galleria. È inopportuno stressare ulteriormente una popolazione già stremata a causa del bradisismo. Questo progetto, inoltre, penso sia stato realizzato tanti anni fa, non avvisando i cittadini del disagio a cui sarebbero stati interessati. Purtroppo il transito del treno nella galleria non è un evento sporadico, ma si verifica ogni 5/10 minuti, causando importanti disagi ai residenti, soprattutto agli studenti o ai lavoratori. Sarebbe consono far diminuire la velocità dei treni in quel tratto, in modo da ridurre il disagio per noi cittadini. Spero che qualcuno ascolti questa mia richiesta, e soprattutto che questa problematica venga risolta al più presto». (Caterina D.S.)