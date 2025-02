Appello al Sindaco di Pozzuoli «Fatti portavoce dei cittadini»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Dal 20 febbraio, data dell’avvio del nuovo percorso delle Linea Cumana, le abitazioni ubicate lungo tutto il tratto del nuovo tunnel che da Gerolomini arriva alla nuova fermata di Pozzuoli, sono sottoposte, dalle 05.00 del mattino e sino alle 23.00 circa di ogni giorno, a continue vibrazioni ed immissioni rumorose causate dal transito dei convogli ferroviari. Tale situazione sta causando gravissimi danni a tutti i residenti, disturbando il sonno nelle ore notturne e causando disagi nelle ore diurne. Inoltre, le continue vibrazioni rischiano di arrecare danni ai fabbricati in un contesto già gravemente condizionato dal fenomeno bradisismico. Vari cittadini stanno segnalando tali problematiche all’Eav nonché ai vati Enti di controllo. Si chiede tuttavia al Sindaco di farsi parte attiva a tutela della cittadinanza e della pubblica e privata incolumità per evitare, in un momento storico già di gravi disagi e preoccupazioni per i puteolani, un’ulteriore fonte di stress, ansia e preoccupazione». (Gianluca Daniele)