POZZUOLI/ Si vota il bilancio: Ismeno e Villani folgorati sulla via di Damasco assenti in consiglio comunale. Vittoria per Manzoni

POZZUOLI – Ufficialmente uno per l’influenza, l’altro per motivi di lavoro sono assenti in quello che è il giorno più importante per un consiglio comunale: l’approvazione del bilancio. Oggi Paolo Ismeno e Antonio Villani, finiti all’opposizione dopo le ultime elezioni, sono assenti. La “giustifica” alla loro assenza è stata data dal presidente del consiglio Mimmo Pennacchio ad inizio lavori.

IL PASSAGGIO – Villani e Ismeno ormai da tempo hanno abbandonato il ruolo che i cittadini avevano dato loro: quello di rappresentarli all’opposizione. E così, sotto la bandiera del Pd, hanno dato vita alla giravolta che li ha condotti in maggioranza. Villani entrerà nel gruppo consiliare dem, Ismeno invece sarà nominato addirittura nuovo assessore al bilancio.

LA VITTORIA DI MANZONI – L’operazione rappresenta una netta vittoria (politica) da parte del sindaco Gigi Manzoni che ha lanciato un messaggio chiaro e inequivocabile “Vi ho battuti e adesso vi riabilito”.