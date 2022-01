POZZUOLI – Il Covid non rallenta la sua corsa. Nella giornata di ieri, a Pozzuoli, su 1538 tamponi processati, altri 276 cittadini sono risultati positivi. Registrate anche 203 guarigioni. Attualmente nella città flegrea si contano 4.506 contagiati in totale; 115 i decessi. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 12.994 i puteolani che hanno contratto il virus. Sono, invece, 16.977 i nuovi positivi al Covid in Campania; nella giornata di ieri sono stati esaminati 102.720 test. Secondo i numeri diffusi dal bollettino dell’Unità di Crisi altre 28 persone hanno perso la vita.