AREA FLEGREA – «Il 92 per cento dei ricoverati in Terapia Intensiva non è vaccinato. Dalle stesse verifiche è risultato che l’83 per cento dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Sub Intensiva, non è vaccinato.» Lo fa sapere il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca Dalla i seguito a una ricognizione effettuata in tutte le strutture sanitarie della Campania «Sono dati di estremo significato – aggiunge De Luca – che mettono ancor più in evidenza la necessità di completare le vaccinazioni per tutte le fasce di età. Dati rispetto ai quali ogni esitazione diventa irresponsabile.»