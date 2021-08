POZZUOLI – Sono stati costretti a tornarsene a casa con mezzi pubblici a causa dei ladri che avevano rubato la loro auto. Un incubo per un gruppo di turisti arrivati da Firenze a Pozzuoli che il 12 agosto scorso avevano parcheggiato la loro vettura in piazzale della Vittoria, nei pressi del porto per fare una passeggiata in città, per poi non trovarla più. Dopo aver sporto denuncia il gruppo aveva lasciato Pozzuoli con grande amarezza. Poi la svolta, arrivata questa mattina, quando a seguito di serrate indagini un ufficiale della Polizia Municipale di Pozzuoli è riuscito a trovare l’auto e a dare la buona notizia al proprietario. Dopo aver ringraziato i caschi bianchi l’uomo ha fatto sapere che lunedì sarà a Pozzuoli per riprendere la sua vettura.