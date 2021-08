BAGNOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bagnoli hanno notato uno scooter e un uomo e una donna riversi a terra. I poliziotti hanno immediatamente soccorso i due ma l’uomo ha iniziato ad inveire contro di loro ingaggiando una colluttazione fino a quando, con non poche difficoltà, è stato bloccato. Francesco Palmieri, 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per oltraggio, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.