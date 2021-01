BACOLI – Un nome, una garanzia bipartistan in una fase delicata e decisiva nella lotta al Covid-19. Lo è Mario Di Bonito, consigliere comunale di opposizione al quale il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha chiesto una mano nella gestione dell’emergenza sanitaria. Di Bonito, che pur essendo di Pozzuoli è quotidianamente a Bacoli, è un medico ortopedico in servizio presso l’Asl Napoli 2 Nord ha accettato senza esitare, mettendo a disposizione della città le proprie competenze. Un incarico che avrà un coinvolgimento più umano che politico per il consigliere di FdI, pronto a rimboccarsi le maniche per la città.

IL RINGRAZIAMENTO – «È la fase decisiva della pandemia. Quella dei vaccini. -ha detto il sindaco Josi Della Ragione- Dobbiamo affrontarla, tutti insieme. Per questo motivo ho deciso di conferire al consigliere comunale Mario Di Bonito, stimato medico ortopedico del territorio del flegreo, nonché dipendente pubblico presso L’ASL Napoli 2 Nord, l’incarico di coadiuvarmi nella gestione di questa importante fase dell’emergenza sanitaria. Dall’intensificazione dei tamponi alla vaccinazione di massa. Abbiamo bisogno delle migliori competenze di chi siede nell’assise civica di Bacoli. Ho trovato in lui totale e piena disponibilità. Lo ringrazio. Sono certo che dedicherà tempo ed energie al servizio della città. E che, uniti, riusciremo ad offrire maggiori servizi alle comunità. Insieme, contro il coronavirus. Insieme, per Bacoli.»