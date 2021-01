LICOLA – Per la rottura improvvisa di una condotta nei pressi del Parco Verde a Licola, la società regionale Acqua Campania ha dovuto interrompere l’erogazione di acqua potabile in tutta la zona: Licola Borgo, Licola Mare, via delle Colmate, Parco Paradiso e parte di località Reginelle. per consentire l’intervento di riparazione, la sospensione idrica dovrebbe durare dalle quattro alle cinque ore.