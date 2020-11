BACOLI – Su 77 tamponi esaminati a Bacoli, 69 sono risultati negativi al coronavirus e 8 positivi. Sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Registrata nelle ultime 24 ore anche una guarigione. I casi attualmente positivi in città sono 83. Di questi, 80 sono asintomatici e paucisintomatici e 3 ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva. «Ci sono tanti bacolesi, positivi anche da venti giorni, che attendono nuovo tampone. Sto sollecitando ogni giorno affinché vengano ascoltate le vostre richieste. È evidente che L’Asl vive settimane di grande difficoltà ma posso assicurarvi che medici e funzionari stanno facendo il massimo, lavorando sette giorni su sette. È dura, ma dobbiamo farcela», le parole del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.