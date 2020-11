MONTE DI PROCIDA – Tre nuovi positivi e un guarito. Sale a 107 il totale dei contagiati a Monte di Procida. «La curva dei contagi continua a salire, non solo a Monte di Procida ma in tutta Italia. Sarò ripetitivo, ma è necessario ribadire un concetto importante: la diffusione del contagio dipende anche da noi. Possiamo fermarla assumendo comportamenti corretti, rispettando le regole: mascherine e distanziamento. Riduciamo le uscite allo stretto indispensabile», è l’accorato appello che il sindaco montese, Giuseppe Pugliese, lancia ai suoi concittadini affinché ognuno faccia la sua parte in questa ‘battaglia’ contro il coronavirus.