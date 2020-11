BACOLI – Prorogata di un anno la ZTL nel centro storico di Bacoli. Sarà valida fino al 31 ottobre 2021. «L’istituzione di una Ztl a partire dall’incrocio di via Guardascione a tutto il tratto di via Ercole fino a piazzetta Adriano, tutti i giorni compresi i festivi dalle 0.00 alle ore 24.00, ha fatto registrare significativi segnali di ripresa di rilancio commerciale del corso centrale di Bacoli e la frequentazione dell’area da parte dei cittadini. I segnali di rilancio economico rendono opportuno il mantenimento della misura fino al 31/10/2021, mantenendo inalterata la preesistente regolamentazione, prevedendo sempre una Ztl sabato, domenica e festivi nel tratto basso di via De Rosa», si legge nell’ordinanza a firma del comandante della polizia municipale, Marialba Leone.