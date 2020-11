POZZUOLI – Così come annunciato, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto, in via precauzionale, la chiusura dei parchi pubblici presenti sul territorio cittadino – Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia della Vigne – e la sospensione delle fiere settimanali del mercoledì di Monterusciello e del Rione Toiano. L’ordinanza, adottata per limitare ulteriormente la mobilità e le situazioni di assembramento sul territorio comunale e contenere il preoccupante aumento di contagi, è valida fino al 15 novembre 2020.

RESTANO APERTI – La misura non riguarderà invece il mercatino itinerante (ex via Roma) che resterà in funzione nei luoghi come previsto dal calendario. Stesso discorso per Piazza a Mare, Darsena e Lungomare di via Napoli, tre luoghi simbolo della città che resteranno regolarmente aperti al pubblico.