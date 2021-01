POZZUOLI – Quindici persone, di cui 5 anziani ricoverati in una residenza sanitaria di Pozzuoli, sono risultati positivi al Covid-19. È quanto fa sapere l’ASL Napoli 2 Nord attraverso il bollettino del 2 gennaio. Nell’ultimo giorno i tamponi effettuati in città sono stati 158 mentre le persone guarite nelle ultime ore sono state 9. Ad oggi il numero dei positivi è pari a 1384 di cui 18 sono ricoverati in ospedale.