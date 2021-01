POZZUOLI – Si è spento all’età di 77 anni, dopo una lunga malattia, il professor Aldo Elefante. Tra le maggiori figure di sportive della città di Pozzuoli, Elefante é stato Maestro di taekwondo nonché fondatore nel 1968 della prima palestra in città. Insegnante di educazione fisica presso la scuola media Giacinto Diano di Pozzuoli, si è contraddistinto per la sua abilità di imprenditore attraverso l’attività di famiglia “Elefantino Sport”, negozio diventato un’icona nel settore delle forniture sportive. Dopo la notizia della morte grande è stato il cordoglio in città.

Alla famiglia Elefante va il sentito cordoglio da parte dell’editore Sergio Di Bonito e dell’intera redazione di Cronaca Flegrea.