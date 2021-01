POZZUOLI – Scatta il senso unico alternato in un tratto di strada di via Pisciarelli, tra il civico 60 e il civico 66, per consentire i lavori di riparazione alla condotta fognaria danneggiata negli ultimi giorni. Il provvedimento resterà in vigore dal 4 gennaio al 22 gennaio, dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Oltre all’istituzione temporanea di senso unico alternato su Via Pisciarelli, il comune di Pozzuoli ha disposto divieto di sosta con rimozione forzata mediante carro attrezzi, su ambo i margini della carreggiata. Inoltre, lungo entrambi i sensi di marcia che precedono il tratto della Via Pisciarelli compreso tra i civici 66 e 60, è imposto limite di velocità non superiore a 30 Km/h.