POZZUOLI – Ha preso il via il 31 dicembre 2020 la campagna vaccinale contro il COVID19 nell’ASL Napoli 2 NORD. Nei primi due giorni di attività – nonostante le festività del Capodanno – sono state vaccinate circa 500 operatori (medici, infermieri, OSS, tecnici, amministrativi). Il tasso di adesione alla campagna attualmente è di oltre il 90%.

Nei prossimi giorni le attività di vaccinazione si intensificherà in tutti e quattro i centri vaccinali per il COVID19 attivati dall’ASL a Ischia, Frattamaggiore, Giugliano e Pozzuoli.