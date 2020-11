BACOLI – Nuovi contagi nella città di Bacoli. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 14 casi positivi e 5 guarigioni. «Bacoli, con 92 casi attualmente positivi (89 in isolamento domiciliare e 3 in ospedale), su una popolazione di circa 27.000 abitanti, è tra i comuni con la più bassa percentuale nel rapporto tra residenti e contagiati. C’è comunque da mantenere l’allerta molto alta. Dobbiamo rispettare le regole. Mi rendo conto che la situazione sta diventando sempre più complessa, ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Solo insieme, uniti, possiamo affrontare il mare in tempesta», ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.