POZZUOLI – Sale a 38 il numero dei contagiati a Pozzuoli. Nella serata di lunedì è stato ufficializzato l’esito di uno dei tamponi effettuati in giornata, che ha dato esito positivo. Allo stesso tempo una delle persone contagiate nelle scorse settimane è guarita definitivamente. In questo momento il bilancio conta 28 persone attualmente contagiate (2 in ospedale, 26 in isolamento domiciliare), 1 guarita clinicamente, 3 guarite definitivamente e 6 decessi.