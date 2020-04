MONTE DI PROCIDA – Chiuse tutte le attività commerciali nelle giornate del 12 e 13 aprile (domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta) nel comune di Monte di Procida. Annunciato anche l’utilizzo dei droni per controllare le strade cittadine. La restrizione è arrivata attraverso un’ordinanza firmata nel pomeriggio dal sindaco Peppe Pugliese «La scusa di andare a fare la spesa per queste due giornate non sarà ritenuta valida, per cui se troveremo persone in strada senza motivo, o meglio senza esigenze particolari, scatteranno immediatamente le sanzioni. – Controlleremo il territorio con numerosi posti di blocco e anche con l’ausilio dei droni, per cui niente scherzi. Non pensate di radunare famiglie e parenti per il pranzo di Pasqua o per la pasquetta, di fare scampagnate o altro. Siamo in un momento di emergenza e non tollereremo eccezioni» ha scritto su Facebook il primo cittadino.