BACOLI – Un altro cittadino di Bacoli è risultato positivo al coronavirus. I bacolesi attualmente contagiati salgono a dieci. Nessuno è ricoverato in ospedale. Sono tutti in isolamento domiciliare. Sono 245, invece, le persone risultate positive al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati nella nostra regione è pari a 11.874.