POZZUOLI – Era appena uscito da un laboratorio di analisi quando è stato colto da un malore ed è morto. Un 74enne di Pozzuoli è stato rinvenuto senza vita su un marciapiede di via Terracciano. A fare la drammatica scoperta alcuni passanti. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei pedoni e degli automobilisti. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma dell’anziano, dopo gli accertamenti medico-legali, è stata liberata e consegnata ai familiari per i funerali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli.

1 di 2