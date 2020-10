MONTE DI PROCIDA – Altri due cittadini sono risultati positivi al Covid-19 a Monte di Procida. Sono già in isolamento domiciliare: intanto si sta lavorando per ricostruire il link di contatti. «Come sapete, purtroppo, la Campania e l’Italia intera stanno subendo un’impennata di contagi per cui è necessario prestare la massima attenzione e rispettare tutte le regole diffuse dal Ministero della Salute. Mascherine e distanziamento sociale prima di tutto, evitiamo i luoghi affollati. Assumiamo comportamenti prudenti e responsabili. Ciascuno deve fare la propria parte», è il monito del sindaco Giuseppe Pugliese.