POZZUOLI – Ancora un caso di coronavirus in una scuola di Pozzuoli. Questa volta si tratta di una studentessa di una scuola media sita al Rione Toiano. Un’alunna del plesso Quasimodo è risultata positiva al Covid-19. In via precauzionale gli alunni della classe e i docenti del consiglio di classe non sono entrati a scuola. Oltre alla sanificazione giornaliera ordinaria del personale scolastico, stamattina è stato anche predisposto un intervento di sanificazione dell’area interessata e di tutto il plesso Quasimodo.