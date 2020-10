POZZUOLI – Caos questa mattina nell’area del pronto soccorso e del padiglione Covid dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove una lunga fila di persone in fila per i tamponi ha mandato in crisi la gestione delle operazioni da parte degli operatori sanitari e del personale addetto alla sorveglianza. Una ressa che ha allungato i tempi di attesa creando disagi agli utenti e allo stesso personale sanitario.

IL CAOS – Stando a quanto spiegato dai responsabili della struttura all’ospedale di Pozzuoli i tamponi vengono effettuati solo su prenotazione con definizione del giorno e dell’orario. Coloro che si presentano in maniera spontanea vengono invitati a seguire le procedure di prenotazione. E il caos di questa mattina è stato provocato dall’arrivo di numerose persone che, senza prenotazione, chiedevano di essere sottoposte ai test. Disagi che sono terminati solo nella tarda mattinata.