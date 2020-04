POZZUOLI – Cinque tra operatori socio-sanitari e infermieri dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli sono risultati positivi ai tamponi del coronavirus. Il contagio sarebbe arrivato in seguito al ricovero di una donna, con problemi ematologici e febbre, nel reparto di Medicina del nosocomio flegreo. Dopo tac e indagini la paziente è stata trasferita all’Ospedale del Mare e sottoposta al tampone dopo che aveva dato esito positivo dopo che il tampone veloce aveva dato esito negativo. In via precauzionale è stato chiuso l’intero reparto di Medicina del nosocomio flegreo. Mentre cinque, tra infermieri e OSS, sono stati sottoposti ai tamponi risultando positivi al coronavirus.