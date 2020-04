POZZUOLI – Tragedia pochi minuti fa in via Scalandrone, tra Pozzuoli e Bacoli, dove una donna ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Stando alle prime e frammentarie ricostruzioni la vittima era in sella a una moto quando -per causa ancora sconosciute- ha impattato con un’automobile. La donna, di nazionalità straniera, era in sella al mezzo insieme al fidanzato che era alla guida. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e i sanitari del 118. Chiuso il tratto di strada (seguiranno aggiornamenti)