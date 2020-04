POZZUOLI – E’ entrato in attività anche a Pozzuoli il “Casello Tampone”, il servizio di effettuazione dei tamponi direttamente in auto per rilevare l’infezione da COVID19 sui pazienti che presentano sintomi lievi.

TEST RAPIDISSIMI – Anche qui, come a Giugliano, ci si potrà recare ad effettuare il tampone solo su specifica indicazione degli Epidemiologi dell’ASL, a seguito di una verifica dei sintomi e della possibile esposizione al virus. Nella sola mattinata di oggi sono stati portati a termine a Pozzuoli tutti i 31 tamponi programmati, mentre già a partire da domani si effettueranno di 61 tamponi. Questo servizio assicura grande velocità di effettuazione – cinque minuti per singolo tampone contro le tre ore circa necessarie con il sistema tradizionale – tanto che a Giugliano in soli sette giorni di attività si è riusciti ad effettuare 480 tamponi.

AREA PRESIDIATA – La postazione di Pozzuoli è stata collocata nell’area del parcheggio antistante l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Anche in questo caso le forze dell’ordine hanno assicurato un proprio presidio per evitare eventuali disordini. Il servizio non è alternativo a quello effettuato dalle ambulanze del 118 presso il domicilio dei pazienti, ma si integra ad esso. L’Azienda Sanitaria sta già programmando l’attivazione di un ulteriore “Casello Tampone” anche sull’isola di Ischia.