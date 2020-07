QUARTO – Il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 Nord ha appena comunicato che un cittadino di Quarto è risultato positivo al Covid-19. In queste ore si sta lavorando alla ricostruzione del link epidemiologico. L’uomo è in isolamento domiciliare. «Dobbiamo fare maggiore attenzione. L’emergenza non è finita. Non possiamo permetterci di ritornare alla situazione di qualche mese fa. Indossiamo le mascherine nei luoghi chiusi ma anche all’aperto se necessario, manteniamo la distanza di sicurezza, non creiamo assembramenti. Rispettiamo le regole ed invitiamo le nostre famiglie ed i nostri amici a fare lo stesso», sono le raccomandazioni del sindaco Antonio Sabino. La città di Quarto aveva tirato un sospiro di sollievo nelle ultime settimane, ma ora sembra tornata la paura tra i cittadini. Dall’inizio della pandemia sono 39 i casi di coronavirus registrati in città: trentacinque le persone guarite, tre i decessi e una persona attualmente positiva.