BACOLI – E’ Raffaele Cardamuro il nuovo responsabile del Dipartimento Emergenza Abitativa del Coordinamento Regionale di Forza Italia della Campania. Ne dà notizia il Coordinatore regionale del partito, Domenico De Siano. «Rilanciamo nell’intera regione un tema particolarmente delicato che investe in pieno tutti gli aspetti del diritto alla casa, contando anche e soprattutto sull’esperienza maturata dall’amico Raffaele, già responsabile provinciale dello stesso Dipartimento per la provincia di Napoli, nonché attuale presidente nazionale dell’associazione Io Abito», spiega De Siano. «Siamo certi che, forte delle tante battaglie condotte a viso aperto sul campo, il suo contributo sarà determinante per

l’affermazione di un diritto che in nessun’altra regione d’Italia ha trovato tante difficoltà ad affermarsi come in Campania e che investe temi assolutamente centrali del vivere civile come quelli dell’emergenza abitativa, dell’abusivismo di necessità, delle demolizioni e del recupero del patrimonio immobiliare esistente, per citarne alcuni», conclude De Siano.