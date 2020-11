POZZUOLI – Sono 54 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a Pozzuoli. Quattro le persone definitivamente guarite. Il totale dei cittadini attualmente positivi sale a 1063. Tra questi, 1055 sono in isolamento domiciliare e 8 sono ospedalizzati. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 1358 i cittadini di Pozzuoli ad aver contratto il Covid-19. Il sindaco Vincenzo Figliolia lancia un nuovo appello alla sua comunità a sostegno di chi è affetto da coronavirus o soffre di malattie croniche: «Bisogna restituire le bombole per l’ossigeno vuote. È un atto di responsabilità e coscienza. Chiamate la vostra farmacia e verranno a ritirarle per poterle rimettere in rete ed arrivare a tutti».

IN CAMPANIA – Ieri è tornato a salire il numero dei positivi in Campania: nelle ultime 24 ore se ne contano 3166, di cui 351 sintomatici. A presentare il segno “più” pure il numero dei decessi: 34 persone. Diminuiscono, invece, i guariti: 690 a fronte dei 790 del report di martedì.