POZZUOLI – “Abbiamo speranza in un futuro migliore. Quest’anno, per noi, il Natale può essere davvero un momento di gioia e felicità, per riscaldare con un po’ di calore natalizio i cuori dei cittadini, in questi momenti bui, abbiamo deciso di accendere le prime luminarie sul territorio flegreo, per infondere lo spirito natalizio, che in questi momenti di sconforto, ci può far apprezzare le piccole gioie della vita”. Parla così la direzione generale del complesso commerciale “San Domenico” di Pozzuoli, che in via eccezionale ha installato e acceso le luminarie natalizie come augurio all’arrivo della festività più amata. “Quest’anno non sarà facile riprendere il mercato, ma siamo fiduciosi che in futuro questo momento sarà solo un lontano e brutto ricordo, pertanto invitiamo i cittadini flegrei ad aderire a #iospendoflegreo e supportare le attività locali, un augurio a tutti i lettori di Cronaca Flegrea”.

LA NOSTRA ATTIVITA’ – Il Centro Commerciale San Domenico è situato nella città di Pozzuoli, uscita ed ingresso Tangenziale di Napoli. Dotato di un’architettura ampia e moderna, offre al consumatore una selezione variegata di aree dedicate allo shopping e ai servizi. Grazie agli ampi spazi, le finiture di alto livello e l’individuazione di aree dedicate, il Centro si propone anche come punto d’incontro, comodo e accogliente per commissioni varie, mangiare e godersi il tempo libero in relax. “Un mondo di servizi per il tuo shopping!”. Un complesso commerciale con varie attività capaci di coprire tutte le categorie merceologiche per offrire ai clienti uno shopping completo e di qualità. Un centro direzionale con molteplici uffici e studi, location ideale per professionisti e medici.

SERVIZI OFFERTI: Accoglienza, Servizio disabili, Ricarica auto elettriche, Parcheggio Gratuito, Baby parking, Bancomat, Poste Italiane, Caffetteria, Fotografia digitale, Galleria climatizzata, Nursery, Orario continuato, Uffici, Parrucchiere, Ristorante, Cura & bellezza, AutoNoleggio, Consegne dok, Abbigliamento Uomo/Donna, servizi vari. Info: 081/8664050-340/5394031. Orari: Lunedì-Sabato 08:00 – 22:00; Domenica 08:00 – 14:00; www.CentroCommercialeSanDomenico.it

*articolo sponsorizzato offerto gratuitamente da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo