MONTE DI PROCIDA – Altri 2 nuovi positivi e 6 guariti a Monte di Procida. A rivelarlo è il sindaco Giuseppe Pugliese che rivolge un appello ai suoi concittadini: «Ci tengo a ribadire, anche a voi, una cosa molto importante: non siete soli in questa battaglia. Oltre alla normale attività amministrativa siamo impegnati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, ma non ci dimentichiamo di nessuno. Siamo pronti a rispondere alle esigenze di tutti e a risolvere qualsiasi criticità nel minor tempo possibile. Faccio, però, anche io una richiesta a voi: aiutiamoci a vicenda. Indossiamo sempre la mascherina, manteniamo le distanze, evitiamo le uscite se possiamo. Passerà questa emergenza e torneremo alle nostre vite, ma adesso dobbiamo essere forti e responsabili».