COPPA CAMPANIA/ Folgore Cappella, Antignano regala il successo ai viola in casa dell’Athletic Napoli

NAPOLI – Turno d’andata dei sedicesimi di finale della Coppa Campania di Promozione, la Folgore Cappella che batte l’Athletic Napoli in trasferta con il risultato finale di 1-0. I padroni di casa si fanno vedere dopo appena sessanta secondi con Del Giudice che innescato da un centrocampista, calcia a porta a botta sicura, palla fuori. Risponde al 3’ la Folgore, Schiano se ne va sulla destra, ci prova con il sinistro, ma la sfera va fuori

ANTIGNANO- GOL – Gara che si sblocca solo al 35’, quando sugli sviluppi di un calcio di punizione, Antignano raccoglie palla al limite dell’area e con una conclusione a volo va in gol. Si chiude così il primo tempo. In avvio di ripresa l’Athletic Napoli insiste e al 60’ colpisce addirittura la traversa con il colpo di testa pericoloso di Del Giudice. Folgore che però gestisce il match, rischia poco al di là di questa occasione e avrebbe anche la chance per raddoppiare con Lucignano, ma di testa l’attaccante spara alto. A cinque dal termine attacca ancora la squadra di casa, ma è bravo Illiano a difendere sull’offensiva avversaria. Conclude così la partita che permette alla Folgore di giocarsi la gara di ritorno dei sedicesimi con il vantaggio di un gol.