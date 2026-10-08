CALCIO/ Rione Terra, sconfitta immeritata nell’andata del secondo turno di coppa

CARDITO – Sconfitta immeritata per 3-2 del Rione Terra Calcio nell’andata del secondo turno di Coppa Campania di Promozione in casa del Cardito Calcio. “Nel primo tempo il Cardito ha fatto qualcosa in più di noi, creando diverse occasioni e trovando sulla propria strada il nostro portiere molto bravo, decisivo in almeno due-tre interventi – spiega il trainer Francesco Troise -. Il vantaggio dei padroni di casa è poi arrivato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento. Ho effettuato subito tre cambi e la squadra ne ha beneficiato, riuscendo a prendere campo e ad avere maggiore supremazia nel gioco”.

CRONACA – Nel primo tempo i padroni di casa si portano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione con autorete di Nacerno. Poi, nella ripresa pareggio del Rione Terra con Mazzucchiello che nel giro di pochi minuti ha siglata la doppietta personale ribaltando la partita sull’1-2 all’84’. Nel finale, però, due episodi hanno condannato i flegrei. Prima una disattenzione all’interno dell’area di rigore ha permesso al Cardito di pareggiare con Di Finizio. Poi, su una ripartenza nata da una rimessa del Rione Terra Calcio dal fondo battuta male ha portato al gol del definitivo 3-2 siglato da Saviano. “Resta il rammarico perché, dopo un primo tempo difficile, nella ripresa avevamo reagito molto bene ed eravamo riusciti a rimettere completamente in piedi la partita. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi nel finale, perché a questi livelli i dettagli fanno la differenza”, ha dichiarato mister Troise.