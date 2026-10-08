POZZUOLI/ Spacciava droga a 16 anni: arrestato dai carabinieri a Cigliano

POZZUOLI – Sedici anni e 140 grammi di hashish in casa. Quando i carabinieri di Pozzuoli sono entrati nella sua abitazione nella zona di Cigliano, il giovane ha lanciato verso il giardino un panetto di 100 grammi. Altri 40 grammi erano nascosti nella sua camera, recuperati e sequestrati anche grazie al fiuto infallibile di un cane dell’unità cinofili di Sarno. Atterriti i genitori: sospettavano che il figlio si drogasse, non che potesse spacciare. Il 16enne dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. È stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio.