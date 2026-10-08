COPPA CAMPANIA/ Quarto Calcio, blitz in casa del Villa Literno per 1-2

VILLA LITERNO – Il Quarto Calcio vince 1-2 in trasferta nella gara di Coppa Campania in casa del Villa Literno. Partenza fortissima delle aquile biancazzurre, che nel primo tempo trovano subito il doppio vantaggio con Marco Buonaurio e Gennaro Sica. Nella ripresa, al 60’, arriva la rete del Villa Literno, ma il Quarto Calcio continua a gestire e a comandare una gara giocata con carattere, intensità e grande spirito di squadra. Una partita dominata dalle aquile flegree che tornano a casa con una vittoria importante.