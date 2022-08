PROCIDA – I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sono sempre più impegnati nella difesa delle aree protette della provincia partenopea e questa volta i carabinieri della compagnia di Ischia insieme ai militari forestali di Casamicciola Terme hanno effettuato un servizio sull’isolotto di Vivara, regno di biodiversità di fronte Procida. Un servizio a largo raggio che ha visto la Motovedetta Carabinieri di Ischia impegnata a monitorare il mare mentre i colleghi forestali “pattugliavano” il lembo di terra. Ben 15 le sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro. Le sanzioni sono state contestate per ancoraggio in area tutelata privo di autorizzazione, per eccesso di velocità sotto costa e per ancoraggio a distanza inferiore ai 100 metri dalla costa. Durante le operazioni i militari hanno controllato 21 imbarcazioni e 36 persone.