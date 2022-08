MONTE DI PROCIDA – Svaligiate due auto a Monte di Procida. Il furto è stato messo a segno ieri durante un matrimonio. I ladri sono entrati in azione lungo l’arteria di via Panoramica. Dopo aver mandato in frantumi i finestrini, hanno fatto razzia di tutto quanto hanno trovato dentro. Rubati oggetti personali e qualche valigia. Spiacevole sorpresa per gli invitati al termine della funzione. Un’escalation di furti, quella messa a segno ai danni delle auto in sosta, che non sembra presentare battute d’arresto sul territorio flegreo.