POZZUOLI – In occasione degli eventi legati al Ferragosto, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha pubblicato un’ordinanza di temporanea modifica degli orari dei parcheggi a sosta libera in prossimità della Darsena per consentire a tutti di assistere agli eventi in piena tranquillità. Il parcheggio “a sosta libera” del Molo Caligoliano sarà aperto dalle o20 del 15 agosto 2022 alle 2 del 16 agosto 2022. Per il parcheggio “a sosta libera” del Mercato Ittico all’Ingrosso la chiusura è posticipata alle 2 del 16 agosto 2022.