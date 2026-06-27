Controlli della Polizia ad Arco Felice: 64 persone identificate e raffica di sanzioni

POZZUOLI – Proseguono senza sosta i controlli da parte della Polizia ad Arco Felice, cuore della movida puteolana. Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno identificato 64 persone, di cui 11 con pregiudizi di polizia. Ventidue invece sono stati i veicoli sottoposti a verifiche, di cui 4 sanzionati. Tra questi uno è stato sequestrato amministrativamente per guida senza patente e senza casco e senza assicurazione. Infine un altro giovane è stato segnalato per guida senza casco.