POZZUOLI/ «Cercasi idee» l’appello anonimo ai puteolani: città tappezzata da cartelli – LE FOTO

POZZUOLI – «Cercasi idee» È il testo che accompagna centinaia di cartelli affissi in tutta Pozzuoli, collocati nei luoghi-simbolo della città. Un’azione di guerrilla marketing per denunciare lo stato in cui versano Rione Terra, centro storico, via Marconi, piazza della Repubblica e per porre l’attenzione su problematiche che riguardano metropolitana, cumana, la gestione dei beni culturali, verde pubblico, spazi di cultura e tutta una serie di criticità che interessano la città di Pozzuoli. Altri cartelli sono stati affissi anche nel quartiere di Monterusciello, nelle zone più marginali e abbandonate. L’azione per il momento non è stata rivendicata da nessuna forza politica né associazione del territorio: i cartelli affissi, infatti, non riportano alcuna sigla.

LE FOTO