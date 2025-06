Controlli della Polizia a Pozzuoli: patenti ritirate e denunce sulle strade della movida – LE FOTO

POZZUOLI – Controlli anti movida selvaggia a Licola e nel centro storico di Pozzuoli. Nella notte di domenica i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno effettuato un servizio straordinario di contrasto alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope con il supporto della Polizia Stradale e del personale medico dell’ufficio sanitario provinciale della Questura di Napoli. Nel mirino, in particolare, sono finite le zone “calde” della movida: viale Sibilla a Licola, dove sorgono gli stabilimenti balneari che la notte di trasformano in discoteche, piazza Capomazza, Arco Felice e diverse piazze e strade della città.

IL BILANCIO – Durante i controlli 30 automobilisti sono stati sottoposti a test salivari rapidi e non invasivi per la rilevazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, due dei quali sono risultati postivi e denunciati. In totale sono state 55 le persone sottoposte a controlli, mentre 9 sono le infrazioni al codice della strada rilevate dagli agenti che hanno anche ritirato due patenti e decurtato in totale 50 punti.

