POZZUOLI – “Tocchi Gaza, tocchi tutti”. È questo lo slogan della manifestazione in programma lunedì 30 giugno a Pozzuoli. Organizzata dal comune di Pozzuoli, porterà in piazza cittadini di ogni età per dire “basta” al genocidio in corso a Gaza che finora ha portato alla morte di quasi 60mila persone, di cui un terzo sono minori. Il corteo avrà inizio alle 19 e si muoverà dallo slargo Yalta di via Napoli fino a Piazza della Repubblica.