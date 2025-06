Bradisismo, convivere con la paura: psicologi a sostegno della popolazione

POZZUOLI – Vivere quotidianamente la paura e l’incertezza associate ai fenomeni di Bradisismo possono portare a disturbi d’ansia, del sonno e persino al disturbo post-traumatico da stress (DPTS), lasciando un’impronta profonda con ripercussioni a breve e lungo termine e trasformando il modo in cui le persone pensano e vivono. Gli psicologi della Campania attraverso l’associazione specializzata “Psicologi per i Popoli” – Federazione OdV, accreditata presso la Protezione Civile Nazionale da sempre in prima linea al fianco di questa popolazione, organizza sabato 28 giugno a Napoli, Posillipo, al centro la Gloriette una giornata di riflessione sull’impatto del bradisismo sulla popolazione dei Campi Flegrei , che sta causando stress e preoccupazione in chi vive sul posto. “Promuovere la Resilienza nei contesti di Emergenza” questo il tema dell’incontro tra esperti del settore per individuare tecniche più adeguate ed un approccio specifico volto alla valorizzazione e implementazione delle risorse e delle capacità di resilienza dei singoli e delle comunità.

IL FOCUS – Dopo il saluto di Armando Cozzuto, Presidente ordine Psicologi Campania, Ciro Mayol, referente della sezione Campania di Psicologi per i Popoli, illustrerà l’intensa attività volontaria specializzata che si sta svolgendo sul territorio flegreo e napoletano per sostenere giovani, adulti ed anziani costretti a convivere con le continue scosse. Attivare la resilienza emotiva prima che si verifichi un’emergenza può aiutare a ridurre il disagio mentale ed emotivo ed a lungo termine può anche consentire di essere più efficaci quando in emergenza si dovrà cercare di trovare le risorse necessarie. Focus del dibattito la relazione di Francesca Giordano, dell’Unità di ricerca sulla Resilienza, Università Cattolica Sacro Cuore (Mi), Dip. Psicologia, che si soffermerà su come attivare quel processo dinamico che coinvolge fattori individuali, relazionali e ambientali e che aiuta un individuo o un gruppo a superare eventi avversi, adattandosi e mantenendo un funzionamento positivo nonostante le difficoltà. Francesca Giordano ha conseguito il dottorato in co-tutela con l’ Università Cattolica e l’Université Paris XIII sul tema del trauma psichico nei minori vittime di catastrofi naturali . Ha coordinato diversi interventi psicosociali e ha condotto training per psicologi, insegnanti e operatori sociali responsabili della presa in carico di minori vittime di traumi in diversi paesi come Sri Lanka, Italia, Cambogia, Pakistan, Libano, Striscia di Gaza, Giordania e Ucraina. A conclusione una sessione di Brainstorming condotta da Daniela Trapassi e Margherita Di Maio aiuterà a raccogliere e riorganizzare le idee che emergeranno durante la giornata ed a progettare le diverse fasi operative per offrire alla popolazione, sotto stress, l’aiuto adeguato di figure specializzate, ottimizzandone l’attivazione sia in fase preventiva sia in caso di emergenza. L’evento si svolge nell’ambito del V Campo Scuola di Psicologi per i Popoli Campania , che quest’anno eccezionalmente sarà aperto per un confronto più ampio anche ad un numero limitato di Psicologi non appartenenti all’associazione ed ad esperti del settore .