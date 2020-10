GIUGLIANO – I carabinieri della stazione forestale di Pozzuoli hanno denunciato un 41enne di Orta di Atella per caccia non autorizzata di avifauna selvatica protetta. Durante un servizio antibracconaggio nel territorio di Giugliano, i militari hanno udito colpi d’arma da fuoco e immediatamente individuato il luogo dal quale provenivano. Sul posto hanno sorpreso il 41enne che imbracciava un fucile e suo figlio 14enne, disarmato. I carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva poco prima abbattuto un colombo domestico e una tortora dal collare orientale, entrambe considerate specie protette. Benché il fucile fosse regolarmente detenuto, l’uomo non era autorizzato all’attività venatoria. L’arma è stata sequestrata.