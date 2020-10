POZZUOLI – Bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dovranno essere chiusi, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre, dalle 23 alle 6 del giorno successivo. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca per prevenire e contrastare i contagi da Covid-19. Sempre nello stesso periodo per pasticcerie ed esercizi similari scatta l’obbligo di chiusura dell’attività dalle 23 alle 6 del giorno successivo nei giorni da domenica a giovedì. Dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. In Campania, inoltre, a ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.